Сборная Японии обыграла исландцев в последнем матче перед ЧМ по футболу

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборная Японии по футболу обыграла команду Исландии в товарищеском матче.
Встреча прошла в Токио и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Коки Огава на 87-й минуте.
Японская сборная примет участие в чемпионате мира, который впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Мексики и Канады. В группе F соперниками японцев станут команды Нидерландов, Туниса и Швеции.
Футбол, Товарищеские матчи,
31.05.2026, 13:25 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу
Арнар Гуннлаугссон
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти