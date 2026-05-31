Матч-центр
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Германия
1
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
22:30
США
:
Сенегал
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Польские болельщики освистали гимн Украины перед товарищеским матчем

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Польские болельщики освистали национальный гимн Украины перед товарищеским матчем между сборными Польши и Украины.

Источник: РИА Новости Спорт

Сборная Польши принимает команду Украины во Вроцлаве в воскресенье.

Кроме того, польские болельщики неодобрительно свистели, когда диктор на стадионе произносил имена игроков стартового состава сборной Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев Украинской повстанческой армии»* Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. В четверг бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского, а президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина, героизируя деятелей УПА*, доказала свою ментальную неготовность для вступления в Европейский союз.

Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия* — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.