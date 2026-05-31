Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев Украинской повстанческой армии»* Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ. В четверг бывший президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского, а президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина, героизируя деятелей УПА*, доказала свою ментальную неготовность для вступления в Европейский союз.