Голы Ленини и Беншимола помогли сборной Кабо-Верде обыграть команду Сербии

Встреча завершилась со счетом 3:0, голы забили Кевин Ленини (11-я минута), Ларос Дуарте (59) и Жилсон Беншимол (63).
Ленини представляет «Краснодар», Беншимол — тольяттинский «Акрон». У сербов весь матч отыграл защитник «Зенита» Страхиня Эракович, который в прошедшем сезоне на правах аренды представлял сербскую «Црвену Звезду».
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. Соперниками по группе H сборной Кабо-Верде, которая впервые выступит на мировом первенстве, стали команды Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Сербы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира.