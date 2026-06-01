Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Голы Ленини и Беншимола помогли сборной Кабо-Верде обыграть команду Сербии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборная Кабо-Верде обыграла команду Сербии в товарищеском матче, который прошел в Лиссабоне.

Встреча завершилась со счетом 3:0, голы забили Кевин Ленини (11-я минута), Ларос Дуарте (59) и Жилсон Беншимол (63).

Ленини представляет «Краснодар», Беншимол — тольяттинский «Акрон». У сербов весь матч отыграл защитник «Зенита» Страхиня Эракович, который в прошедшем сезоне на правах аренды представлял сербскую «Црвену Звезду».

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира. Соперниками по группе H сборной Кабо-Верде, которая впервые выступит на мировом первенстве, стали команды Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Сербы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира.