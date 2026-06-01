Германия разгромила Финляндию в товарищеском матче

Игра, прошедшая в воскресенье в Майнце, завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана.
Одним из героев матча стал Дениз Ундав, который оформил дубль и сделал голевую передачу. В составе немцев голы также забили Флориан Вирц и Джамал Мусиала.
5 июня финны проведут товарищескую игру с Венгрией, а немцы на следующий день встретятся с командой США.
На чемпионате мира-2026 сборная Германии сыграет в одной группе с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором. Сборная Финляндии не отобралась на мундиаль.
Футбол, Товарищеские матчи,
31.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Якоб Фриис
Голы
Германия
Дениз Ундав
34′
Флориан Вирц
48′
Дениз Ундав
57′
Джамал Мусиала
63′
Составы команд
Германия
12
Оливер Бауманн
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
25
Леннарт Карл
73′
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
73′
11
Ник Вольтемаде
26
Дениз Ундав
61′
14
Максимилиан Байер
23
Феликс Нмеча
83′
20
Надим Амири
Финляндия
1
Лукас Градецки
16
Ансси Сухонен
11
Адам Мархиев
21
Вилле Коски
17
Николай Альхо
73′
5
Миро Тенхо
14
Райан Махута
79′
10
Наатан Скиття
6
Лео Валта
73′
–
Самули Миеттинен
19
Беньямин Кельман
58′
22
Даниэль Хоканс
18
Топи Кескинен
58′
7
Оливер Антман
8
Робин Лод
58′
20
Йоэль Похьянпало
Статистика
Германия
Финляндия
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
12
0
Угловые
10
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
1
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти