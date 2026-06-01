Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2

Германия разгромила Финляндию в товарищеском матче

Футболисты сборной Германии одержали крупную победу над командой Финляндии в контрольной встрече.

Источник: Getty Images

Игра, прошедшая в воскресенье в Майнце, завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана.

Одним из героев матча стал Дениз Ундав, который оформил дубль и сделал голевую передачу. В составе немцев голы также забили Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

5 июня финны проведут товарищескую игру с Венгрией, а немцы на следующий день встретятся с командой США.

На чемпионате мира-2026 сборная Германии сыграет в одной группе с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором. Сборная Финляндии не отобралась на мундиаль.

Германия
4:0
Первый тайм: 1:0
Финляндия
Футбол, Товарищеские матчи,
31.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Mewa Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Якоб Фриис
Голы
Германия
Дениз Ундав
34′
Флориан Вирц
48′
Дениз Ундав
57′
Джамал Мусиала
63′
Составы команд
Германия
12
Оливер Бауманн
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
15
Нико Шлоттербек
5
Александр Павлович
25
Леннарт Карл
73′
19
Лерой Сане
17
Флориан Вирц
73′
11
Ник Вольтемаде
26
Дениз Ундав
61′
14
Максимилиан Байер
23
Феликс Нмеча
83′
20
Надим Амири
Финляндия
1
Лукас Градецки
16
Ансси Сухонен
11
Адам Мархиев
21
Вилле Коски
17
Николай Альхо
73′
5
Миро Тенхо
14
Райан Махута
79′
10
Наатан Скиття
6
Лео Валта
73′
Самули Миеттинен
19
Беньямин Кельман
58′
22
Даниэль Хоканс
18
Топи Кескинен
58′
7
Оливер Антман
8
Робин Лод
58′
20
Йоэль Похьянпало
Статистика
Германия
Финляндия
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
12
0
Угловые
10
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти