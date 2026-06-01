Голы Пулишича и Балогуна помогли США обыграть Сенегал в товарищеском матче

Встреча завершилась победой американцев со счетом 3:2.
Забитыми мячами в составе США отметились Сержиньо Дест (7-я минута), Кристиан Пулишич (20-я), Фоларин Балогун (63-я). У сенегальцев дублем отметился Садио Мане (44-я и 52-я).
Отметим, что обе сборные сыграют на ЧМ-2026. США попал в группу D с Парагваем, Австралией и Турцией, а Сенегал находится в группе I вместе с Францией, Ираком и Норвегией.
Футбол, Товарищеские матчи,
31.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Bank of America Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Пап Тиав
Голы
США
Сержиньо Дест
7′
Кристиан Пулишич
20′
Фоларин Балогун
63′
Сенегал
Садио Мане
44′
Садио Мане
52′
Составы команд
США
1
Мэтт Тернер
46′
6
Остон Трасти
16
Алекс Фримен
46′
12
Майлз Робинсон
13
Тим Рим
46′
23
Джо Скалли
22
Марк Маккензи
46′
8
Уэстон Маккенни
2
Сержиньо Дест
46′
15
Кристиан Рольдан
5
Энтони Робинсон
46′
17
Малик Тилльман
66′
9
Рикардо Пепи
46′
18
Макс Арфстен
7
Джованни Рейна
46′
20
Фоларин Балогун
10
Кристиан Пулишич
46′
21
Тимоти Веа
14
Себастиан Берхалтер
76′
26
Алекс Зендехас
4
Тайлер Адамс
46′
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
27
Бара Сапоко Ндиай
2
Мамаду Сарр
71′
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
46′
22
Мустафа Мбоу
4
Абдулайе Сек
46′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
71′
17
Пап Метар Сарр
11
Николас Джексон
59′
12
Шериф Ндиай
13
Илиман Ндиай
71′
9
Бамба Дьенг
10
Садио Мане
60′
7
Ассане Диао
8
Ламин Камара
46′
26
Пап Гуйе
Статистика
США
Сенегал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
3
3
Угловые
3
7
Фолы
21
9
Офсайды
0
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти