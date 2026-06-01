Бразилия победила Панаму в товарищеской игре с восемью голами

У хозяев забитыми голами отметились Винисиус Жуниор (на 2-й минуте), Каземиро (на 39-й), Райан (на 53-й), Лукас Пакета (на 60-й), Игор Тиаго (на 63-й, с пенальти) и Данило (на 81-й). Автогол на счету нападающего сборной Бразилии Матеуса Куньи (на 14-й). Еще один гол в ворота бразильцев на 84-й минуте забил Карлос Харви.