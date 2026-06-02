Норвежцы без Холанда и Эдегора обыграли шведов в товарищеском матче

Встреча прошла в Осло и завершилась победой норвежцев со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Йёрген Странн Ларсен (9-я и 37-я минуты) и Антонио Нуса (18). Шведов от сухого поражения спас Александер Исак (76).
Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор и лучший бомбардир в истории команды Эрлинг Холанд не принимали участия в игре.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе I сборная Норвегии сыграет с командами Ирака, Сенегала и Франции. Сборная Швеции попала в группу F, где сыграет с командами Туниса, Нидерландов и Японии.
Футбол, Товарищеские матчи,
1.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Уллевол
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Грэм Поттер
