Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Канада
0
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.55
П2
6.60
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче

Обе команды примут участие в чемпионате мира.

Источник: РИА "Новости"

ВЕНА, 1 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Австрии дома со счетом 1:0 обыграли команду Туниса в товарищеском матче. Встреча прошла в Вене.

Гол забил Марсель Забитцер (63-я минута). Австрийские футболисты с 37-й минуты играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Конрад Лаймер.

Обе команды примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Для сборной Австрии предстоящий чемпионат станет восьмым и первым с 1998 года, лучшим результатом команды является третье место на турнире 1954 года. Сборная Туниса в седьмой раз сыграет на мировом первенства, команда ни разу не преодолевала групповой этап.

Австрийцы на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Алжира и Иордании. Сборная Туниса встретится с командами Нидерландов, Японии и Швеции. До начала турнира команды проведут по одному товарищескому матчу: австрийцы 11 июня сыграют со сборной Гватемалы, сборная Туниса 6 июня встретится с бельгийцами.

Австрия
1:0
Первый тайм: 0:0
Тунис
Футбол, Товарищеские матчи,
1.06.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Эрнст Хаппель
Главные тренеры
Ральф Рангник
Сабри Лямуши
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти