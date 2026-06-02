Сборная Австрии по футболу обыграла команду Туниса в товарищеском матче

ВЕНА, 1 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Австрии дома со счетом 1:0 обыграли команду Туниса в товарищеском матче. Встреча прошла в Вене.
Гол забил Марсель Забитцер (63-я минута). Австрийские футболисты с 37-й минуты играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Конрад Лаймер.
Обе команды примут участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Для сборной Австрии предстоящий чемпионат станет восьмым и первым с 1998 года, лучшим результатом команды является третье место на турнире 1954 года. Сборная Туниса в седьмой раз сыграет на мировом первенства, команда ни разу не преодолевала групповой этап.
Австрийцы на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Алжира и Иордании. Сборная Туниса встретится с командами Нидерландов, Японии и Швеции. До начала турнира команды проведут по одному товарищескому матчу: австрийцы 11 июня сыграют со сборной Гватемалы, сборная Туниса 6 июня встретится с бельгийцами.
Ральф Рангник
Сабри Лямуши
