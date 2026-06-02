Адамов о выводах после матча с Египтом: Нам есть над чем работать

Вратарь «Зенита» Адамов заверил представителей СМИ, что ему удалось переключиться на работу в сборной России после чемпионства сине-бело-голубых в РПЛ.
«Было пять выходных, отдохнули приехали в сборную. Примерное понимание есть, буду ли я играть в предстоящих матчах, но пока озвучивать не стоит. Египет — приятная сборная. Для нас это хороший спарринг, нам есть над чем работать», — передает слова Адамова корреспондент «РБ Спорт».
Также Адамов отметил, что вратарь «Краснодара» Станислава Агкацева лично поздравил его с чемпионским титулом в РПЛ. По словам Адамова, он знаком со своим коллегой из «Краснодара» с детства.