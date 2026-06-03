Лукаку вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных команд

2 июня Лукаку забил гол в товарищеском матче против сборной Хорватии (2:0), который стал для него 90-м за бельгийскую национальную команду. Таким образом, Ромелу обошел поляка Роберта Левандовски и малайзийца Мухтара Дахари, у которых по 89 забитых мячей.