Панама обыграла Доминикану в товарищеском матче

Сборная Панамы выиграла у команды Доминиканской республики в товарищеском матче — 4:2.
Панама готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Панамцы сыграют в группе с Ганой, Хорватией и Англией.
Сборная Панамы выиграла у команды Доминиканской республики в товарищеском матче — 4:2.
Сборная Панамы выиграла у команды Доминиканской республики в товарищеском матче — 4:2.
Панама готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Панамцы сыграют в группе с Ганой, Хорватией и Англией.