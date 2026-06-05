Де ла Фуэнте: «Я был приятно удивлен игрой Ирака»

«Это был матч, когда мы дали возможность проявить себя другим игрокам. Травм не было. Сейчас мы вступаем в новую фазу подготовки. Я был приятно удивлен игрой Ирака. У нас были проблемы в первом тайме. Все матчи сложные, но против Испании сегодня соперник показал ритм и интенсивность. Это интересная команда. Каждый соперник предлагает свои сильные качества, но они доставили нам много проблем и оказали на нас большое давление», — приводит AS слова де ла Фуэнте.