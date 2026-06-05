Шедевр Садулаева, братский гол Миранчуков и дебюты Ибрагимова и Данилова. Россия разгромила Буркина-Фасо

Идеальный тайм
Мы уже привыкли, что в одном игровом цикле Россия проводит матчи фактически двумя разными составами, и тот, что ближе к основному, обычно выходит против более статусного соперника. Однако в этот раз игр сразу три, и две их них — с очень крепкими оппонентами из Африки. Подход, впрочем, остался прежним. Отчасти вынужденно, так как расположение национальной команды покинули Агкацев, Карпукас (ему предстоит операция на носовой перегородке), Тюкавин, Денисов и Дивеев, здоровьем которого решили не рисковать, так как он почувствовал дискомфорт еще на предыгровой тренировке в Египте.
В сравнении с каирским матчем в Волгограде места в старте сохранили только трое — Круговой, Алексей Миранчук и Глушенков. Причем последний оказался в центре атакующей тройки, а правее — как одно время в «Атланте Юнайтед» — действовал Миранчук. И ставка сработала! Причем гол, который стал для России вторым в матче, получился братским. После того как Умяров переадресовал мяч на левый фланг, блестящий голевой пас шведкой в район площади ворот на Алексея вырезал Антон Миранчук. Чистый восторг и воплощение куража, который российская команда поймала, пятью минутами ранее открыв счет.
А до этого все было непросто. Буркинийцы на каком-то отрезке даже забрали мяч под контроль, заставив нас защищаться. Результат же принесла прекрасная командная работа в прессинге. Разыгрывая мяч от собственной штрафной, несколько передач «жеребцы» отдавали под давлением — и дрогнули, когда в центре поля идеально сыграл на перехвате Морозов. Евгений и в «Локомотиве» действует в похожем стиле. А Садулаев, который не играл с Египтом из-за сотрясения мозга, умеет брать инициативу на себя. После перехвата Морозова вингер «Ахмата» долго не раздумывал и по крутой траектории отправил мяч под перекладину.
Две премьеры
Без каких-либо оговорок первые 45 минут стали лучшим таймом российской команды в 2026 году. И дело даже не в счете на табло, а в том, с каким желанием и насколько слаженно играла сборная. Причем это касается как действий в атаке, так и в обороне: при 2:0 пришлось выдержать непростой отрезок. Но максимум, что позволили гостям, — удар форварда «Ахмата» Конате из центра штрафной. Недостаточно сильный, чтобы доставить проблемы Максименко.
Зато Никиема, заменявший в воротах лучшего по ключевым показателям голкипера французского чемпионата Коффи (он получил травму), перед перерывом спас дважды — после штрафного Баринова и выстрела Глушенкова с острого угла. А перед этим Максим заработал численное преимущество, когда после заброса Умярова здорово зацепился за мяч и заставил Мохамади Уэдраого фолом срывать выход один на один.
Во втором тайме желания у наших футболистов меньше не стало, но появилось заметно больше брака, который нивелировала самоотверженная игра в обороне. Порядок удалось навести заменами. В первом слоте Валерий Карпин одновременно выпустил шесть свежих футболистов, включая двух дебютантов: 18-летнего защитника ЦСКА Данилова и его ровесника — капитана молодежной команды «МЮ» Ибрагимова.
Вот кого хотелось увидеть на поле больше всего! Так как прежде за игрой Амира можно было наблюдать только по нарезкам. И, надо сказать, наш человек из Англии совсем не тушевался. А лучшим оставался Алексей Миранчук, который после замены брата едва еще раз не забил сам, послав мяч над перекладиной, после чего сыграл ключевую роль в третьей голевой атаке. Его диагональ в направлении Петрова закончилась идеальной передачей под удар Вахании.
В свою очередь, сам полузащитник «Балтики» в одной атаке не забил дважды — из-за крутого сейва голкипера и собственного промаха при второй попытке. По моментам наши наиграли на разгром, но и 3:0 при классном футболе подарили Волгограду праздник. До конца российского сезона остался один матч — 9 июня в Калининграде против Тринидада и Тобаго.
Автор: Андрей Кузичев
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти