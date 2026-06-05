Шедевр Садулаева, братский гол Миранчуков и дебюты Ибрагимова и Данилова. Россия разгромила Буркина-Фасо

Мы уже привыкли, что в одном игровом цикле Россия проводит матчи фактически двумя разными составами, и тот, что ближе к основному, обычно выходит против более статусного соперника. Однако в этот раз игр сразу три, и две их них — с очень крепкими оппонентами из Африки. Подход, впрочем, остался прежним. Отчасти вынужденно, так как расположение национальной команды покинули Агкацев, Карпукас (ему предстоит операция на носовой перегородке), Тюкавин, Денисов и Дивеев, здоровьем которого решили не рисковать, так как он почувствовал дискомфорт еще на предыгровой тренировке в Египте.