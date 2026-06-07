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Сборная Гибралтара разгромила Каймановы острова в товарищеском матче

Сборная Гибралтара одержала крупную победу над национальной командой Каймановых островов в товарищеской встрече. Матч на стадионе в Гибралтаре завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Игра началась с быстрого гола гостей — на 1-й минуте нападающий C. Reeves вывел свою команду вперед. Гибралтар восстановил равновесие на 12-й минуте усилиями нападающего Дилана Борджа. В начале второго тайма Бордж оформил дубль и вывел хозяев вперед на 49-й минуте. Вскоре полузащитник Джулиан Валарино увеличил преимущество, а окончательный счет на 59-й минуте установил нападающий Андре Тьяй Де Барр после передачи Борджа.

Арбитр показал в матче четыре желтые карточки — по две каждой команде. Все предупреждения судья распределил между футболистами в период с 67-й по 74-й минуты встречи.

Котировка на итоговые 4:1 в пользу Гибралтара доходила до 14,00. Букмекеры считали хозяев явными фаворитами противостояния: на их победу давали коэффициент 1,19, ничья оценивалась в 7,00, а успех Каймановых островов шел за 14,00.

Перед игрой тотал больше 2,5 предлагался за 1,44. Ставка «обе забьют — да» прошла с коэффициентом 1,87, а победа Гибралтара с форой (-2) котировалась за 1,90.

Гибралтар владел мячом 66% времени и нанес 27 ударов по воротам (13 в створ), тогда как гости ответили 4 ударами (2 в створ). Хозяева значительно превзошли соперника по угловым — 19:4, при этом на тотал больше 9,0 давали коэффициент 2,00. В ситуации с желтыми карточками (2:2) сыграл тотал больше 2,75, который букмекеры оценивали в 1,82.