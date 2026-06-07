Сборная Гибралтара разгромила Каймановы острова в товарищеском матче

Гибралтар владел мячом 66% времени и нанес 27 ударов по воротам (13 в створ), тогда как гости ответили 4 ударами (2 в створ). Хозяева значительно превзошли соперника по угловым — 19:4, при этом на тотал больше 9,0 давали коэффициент 2,00. В ситуации с желтыми карточками (2:2) сыграл тотал больше 2,75, который букмекеры оценивали в 1,82.