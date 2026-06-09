Команда Узбекистана проиграла сборной Нидерландов из-за пенальти в добавленное время

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.