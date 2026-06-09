Команда Узбекистана проиграла сборной Нидерландов из-за пенальти в добавленное время

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Узбекистана со счетом 1:2 проиграли команде Нидерландов в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке.
В составе победителей забитыми мячами отметился Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). Оба раза он поразил ворота с пенальти. У проигравших отличился Игорь Сергеев (90+2). На 87-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок московского «Спартака» Гус Тил.
Сборная Узбекистана проиграла второй матч в рамках подготовки к чемпионату мира. Ранее ТАСС сообщал, что узбекистанцы уступили команде Канады (0:2).
В понедельник стало известно, что из-за травмы мировое первенство пропустит защитник сборной Нидерландов и английского «Арсенала» Юрриен Тимбер.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.
Роналд Куман
Фабио Каннаваро
Коди Гакпо
32′
Коди Гакпо
90+7′
Игорь Сергеев
90+2′
4
Виргил ван Дейк
6
Ян Пол ван Хекке
15
Микки ван де Вен
22
Дензел Дюмфрис
8
Райан Гравенберх
14
Тиджани Рейндерс
11
Коди Гакпо
24
Крисенсио Саммервилл
75′
1
Барт Вербрюгген
67′
23
Марк Флеккен
21
Френки де Йонг
72′
16
Гус Тил
87′
18
Дониэлл Мален
65′
19
Брайан Бробби
1
Уткир Юсупов
4
Фаррух Сайфиев
5
Рустамжон Ашурматов
67′
13
Шерзод Насруллаев
2
Абдукодир Хусанов
26
Жахонгир Урозов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
22
Аббосбек Файзуллаев
78′
8
Джамшид Искандеров
11
Остон Урунов
54′
17
Достонбек Хамдамов
14
Элдор Шомуродов
78′
21
Игорь Сергеев
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти