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Команда Узбекистана проиграла сборной Нидерландов из-за пенальти в добавленное время

Дублем в составе команды Нидерландов отметился Коди Гакпо.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Узбекистана со счетом 1:2 проиграли команде Нидерландов в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Йорке.

В составе победителей забитыми мячами отметился Коди Гакпо (32-я и 90+8-я минуты). Оба раза он поразил ворота с пенальти. У проигравших отличился Игорь Сергеев (90+2). На 87-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок московского «Спартака» Гус Тил.

Сборная Узбекистана проиграла второй матч в рамках подготовки к чемпионату мира. Ранее ТАСС сообщал, что узбекистанцы уступили команде Канады (0:2).

В понедельник стало известно, что из-за травмы мировое первенство пропустит защитник сборной Нидерландов и английского «Арсенала» Юрриен Тимбер.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана, которая впервые сыграет на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.

Нидерланды
2:1
Первый тайм: 1:0
Узбекистан
Футбол, Товарищеские матчи,
8.06.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Icahn Stadium
Главные тренеры
Роналд Куман
Фабио Каннаваро
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
32′
Коди Гакпо
90+7′
Узбекистан
Игорь Сергеев
90+2′
Составы команд
Нидерланды
4
Виргил ван Дейк
6
Ян Пол ван Хекке
15
Микки ван де Вен
22
Дензел Дюмфрис
8
Райан Гравенберх
14
Тиджани Рейндерс
11
Коди Гакпо
24
Крисенсио Саммервилл
75′
1
Барт Вербрюгген
67′
23
Марк Флеккен
21
Френки де Йонг
72′
16
Гус Тил
87′
18
Дониэлл Мален
65′
19
Брайан Бробби
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
4
Фаррух Сайфиев
5
Рустамжон Ашурматов
67′
13
Шерзод Насруллаев
2
Абдукодир Хусанов
26
Жахонгир Урозов
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
22
Аббосбек Файзуллаев
78′
8
Джамшид Искандеров
11
Остон Урунов
54′
17
Достонбек Хамдамов
14
Элдор Шомуродов
78′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Нидерланды
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
1
Угловые
3
3
Фолы
13
14
Офсайды
2
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти