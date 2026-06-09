Карпин остался доволен игрой сборной РФ в матче против команды Тринидада и Тобаго

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин доволен качеством игры российских футболистов в Betboom товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго. Об этом Карпин рассказал журналистам.
Во вторник сборная России в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
«Сегодня доволен абсолютно всем. Если только придраться к реализации — единственная претензия к этому. Счет 5:0 или 6:0 никого бы не удивил, моменты были у многих», — сказал Карпин.
Главный тренер высказался об игре вышедшего на замену полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова. «У него было три игры, когда он вышел, и за это время точечно три момента были. То, что он за это время создает моменты, это уже хорошо. Возможно, волнуется, не совсем адаптируется. Главное, как он выходит и играет, нужно продолжать в том же духе», — отметил наставник.
Карпин рассказал, кого бы он выделил в составе сборной Тринидада и Тобаго. «Выделялся ногами прежде всего номер 8 (Дэниел Филлипс — прим. ТАСС)», — поделился главный тренер.