Карпин остался доволен игрой сборной РФ в матче против команды Тринидада и Тобаго

Главный тренер высказался об игре вышедшего на замену полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова. «У него было три игры, когда он вышел, и за это время точечно три момента были. То, что он за это время создает моменты, это уже хорошо. Возможно, волнуется, не совсем адаптируется. Главное, как он выходит и играет, нужно продолжать в том же духе», — отметил наставник.