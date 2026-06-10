Пациент скорее жив, чем мертв. Итоги летних матчей сборной России

В условиях ослабленной атаки ключевую роль в победах над командами Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго сыграли полузащитники. Среди них выделяются двое: Алексей Миранчук, который забил в ворота африканской команды, а затем выступил главным созидателем против соперника с карибских островов, создав много моментов партнерам, а также Лечи Садулаев, который и оформил 1+1 в этих играх. Выделялся и Дмитрий Баринов, который уже на правах опытного игрока исполнял роль лидера центра поля. В защите неплохо смотрелся Мингиян Бевеев, отметившийся дебютным голом за сборную.