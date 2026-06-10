Пациент скорее жив, чем мертв. Итоги летних матчей сборной России

Российский футбольный сезон официально закончен. Последним событием перед летней паузой стали сборы национальной команды, которые с одной стороны назывались нецелесообразными из-за отсутствия мотивации у уставших футболистов, но с другой — интриговали далеко не самыми скучными вывесками, особенно это касается BetBoom товарищеского матча против участника предстоящего чемпионата мира — сборной Египта. Да и два других соперника не казались мальчиками для битья.
Выводы о матчах, как часто бывает с российской сборной, получились неоднозначными, но позитива все-таки больше, чем негатива.
Движение по восходящей
Внутри летнего сбора российской команды получилась своеобразная мини-история пути от провала к успеху через положительную динамику в игре и результатах. Начав с минимального поражения от крепкого египетского коллектива (0:1), где атака сборной выглядела скудно и инертно, подопечные Валерия Карпина постепенно набирали обороты.
Следующий матч против сборной Буркина-Фасо принес уверенную победу со счетом 3:0. Первый тайм был отмечен яркой и продуктивной игрой, второй оказался менее выразительным, что, впрочем, не помешало достичь желаемого результата.
Финальным аккордом летней серии стала убедительная победа над сборной Тринидада и Тобаго (3:0), в которой российская команда показала наиболее сбалансированный и целостный футбол, почти не выключаясь из игры, даже несмотря на два быстрых гола.
Уровень соперников оказал влияние на ход матчей. Сборная Египта, будучи самой сильной командой в этой компании, смогла навязать свою игру и добиться победы. А тринидадцы, как наиболее скромный оппонент, позволили россиянам продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому, радуясь последним успехам, не стоит думать, что российские футболисты способны обыграть кого угодно.
Важным фактором, способствовавшим успеху в двух последних матчах, стало и выступление на домашнем поле, где поддержка болельщиков придавала команде дополнительные силы. Даже в преддверии отпускного периода игроки сборной России демонстрировали высокий уровень мотивации и самоотдачи, что стало залогом постепенного улучшения игры и достижения положительных результатов.
Все это дает основания для оптимизма и позволяет с надеждой смотреть в будущее. Несмотря на многолетнюю изоляцию, российская национальная команда по-прежнему находится в поиске своей игры, чтобы быть готовой к возвращению на международную арену. Тренерский штаб продолжает нащупывать оптимальные сочетания и ставит все новые тактические задачи.
Постепенное улучшение качества игры, от блеклой атаки к более осмысленным комбинациям и уверенному контролю мяча, свидетельствует о плодотворной работе на летних сборах, которые стали не просто серией контрольных игр, а этапом подготовки к решению более серьезных задач, которые будут поставленны перед командой в будущем. Осознание того, что даже в условиях предвкушения отдыха футболисты способны демонстрировать такую самоотдачу, вселяет уверенность в их профессионализме и преданности национальной команде.
Лучшие игроки сборов
Несмотря на две победы, выбрать сильнейших в составе сборной России — непростая задача. Не из-за того, что список претендентов слишком велик, а из-за специфики товарищеских игр, где во главе угла стоит не результат, а возможность дать игровую практику всем футболистам и проверить разные сочетания на поле.
Карпин на прошедших сборах активно использовал ротацию, а предотпускной статус матчей заставил наставника даже отпустить нескольких футболистов досрочно, еще после поединка с египтянами. Так, после поражения в Каире расположение сборной России покинули голкипер Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов, Игорь Дивеев и полузащитник Артем Карпукас.
Команда испытывала серьезный дефицит игроков, особенно в атакующей линии. Из-за травм не смогли принять участие в матчах Александр Головин и Константин Тюкавин, по той же причине в окончательную заявку не вошли Александр Соболев и Данил Пруцев, а форвард Дмитрий Воробьев был экстренно заменен Иваном Сергеевым. Таким образом, Карпин был вынужден рассчитывать всего на двух нападающих, помимо Сергеева на острие выходил Георгий Мелкадзе.
В условиях ослабленной атаки ключевую роль в победах над командами Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго сыграли полузащитники. Среди них выделяются двое: Алексей Миранчук, который забил в ворота африканской команды, а затем выступил главным созидателем против соперника с карибских островов, создав много моментов партнерам, а также Лечи Садулаев, который и оформил 1+1 в этих играх. Выделялся и Дмитрий Баринов, который уже на правах опытного игрока исполнял роль лидера центра поля. В защите неплохо смотрелся Мингиян Бевеев, отметившийся дебютным голом за сборную.
Новые вызовы осенью
Следующие тренировочные сборы российской национальной команды пройдут уже после чемпионата мира. Главная задача на этом этапе — продолжить поиск сильных соперников, чтобы объективно оценить текущий уровень и выявить сильные и слабые стороны. В этом контексте особенно ценным является заявление генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова о предстоящем матче со сборной Парагвая.
Эта встреча, запланированная ранее на 25 марта 2024 года в Москве, но отмененная по трагическим обстоятельствам (из-за теракта в Красногорске — прим. ТАСС), теперь вновь обретает актуальность. Игра с таким соперником позволит россиянам проверить свои силы в условиях, максимально приближенных к официальным матчам. Успешное проведение подобных товарищеских встреч с достойными оппонентами — залог дальнейшего роста и развития сборной.
Автор: Денис Бояров
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти