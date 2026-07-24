Зидан и Клопп вернулись! Сразу пять топ-сборных сменили тренеров после ЧМ

Клопп сразу обозначил условия, в которых он будет работать. «Если завтра вы мне скажете, что я не гожусь, я уйду. Если вы начнете вести себя неподобающим образом, будете тревожить мою семью, я уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками», — заявил Клопп на пресс-конференции.