Зидан и Клопп вернулись! Сразу пять топ-сборных сменили тренеров после ЧМ

Возвращение Зидана
Пожалуй, главное потрясение — это назначение в сборной Франции. Нельзя сказать, что Дидье Дешам провалил ЧМ, хоть команда и не добралась до медалей. Но 57-летний специалист, как и обещал ранее, оставил национальную команду после 14 лет работы. Среди причин он называл «токсичную атмосферу» вокруг себя, отмечая, что команда такого не заслуживает.
Через несколько дней французское издание L"Equipe выступило с инсайдом — ради сборной в большой футбол вернется Зинедин Зидан. Француз был «в отпуске» с 2021 года — тогда он во второй раз покинул мадридский «Реал», с которым дважды выиграл чемпионат Испании и три раза подряд брал Лигу чемпионов. Харизматичный тренер с менталитетом победителя — идеальный вариант для звездной французской команды.
Издание поделилось подробностями условий сотрудничества Зидана со сборной — четырехлетний контракт и большой тренерский штаб. Официального объявления стоит ждать 28 июля. Дату представления нового тренера подтвердила Федерация футбола Франции.
И хотя французские футбольные чиновники не называют имя специалиста, кандидатура Зидана кажется очевидной. Один из самых успешных тренеров последнего десятилетия мечтал о национальной команде, признаваясь в этом в интервью: «Когда я говорю, что хочу возглавить национальную сборную, я говорю от чистого сердца. Если появится возможность, я буду там».
«Последний танец» Клоппа
Еще одно громкое тренерское возвращение. После ухода из «Ливерпуля» в 2024 году Клопп приостановил тренерскую карьеру и ушел в «Ред Булл», заняв там позицию руководителя футбольного направления.
Спустя два с небольшим года Клопп снова в большом футболе. Германия провалилась на ЧМ, проиграв Парагваю в 1/16 финала, и Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера. В Германии решили довериться харизматику Юргену и его системе и выписали специалисту контракт на четыре года.
В штаб немца войдет экс-помощник Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Пеп Лейндерс, также работавший с Клоппом в «Ливерпуле». В руководстве Немецкого футбольного союза тоже произошли изменения — новым спортивным директором назначили чемпиона мира 2014 года Пера Мертезакера.
Клопп сразу обозначил условия, в которых он будет работать. «Если завтра вы мне скажете, что я не гожусь, я уйду. Если вы начнете вести себя неподобающим образом, будете тревожить мою семью, я уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками», — заявил Клопп на пресс-конференции.
59-летний специалист добавил, что не планирует продолжать тренерскую деятельность после работы в сборной Германии. «В идеале это станет вершиной моей тренерской карьеры», — подчеркнул он.
Италия не убедила Гвардиолу
В поиске нового главного тренера находилась и сборная Италии, пропустившая уже три чемпионата мира подряд. В Итальянской футбольной федерации были уверены, что вывести команду из этого затянувшегося кризиса способен Пеп Гвардиола, по окончании сезона покинувший «Сити».
Договориться не удалось. Гвардиола планировал сделать перерыв в тренерской карьере — переубедить его могло лишь очень щедрое предложение. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы были готовы платить ему 10 млн евро в год, но сторона испанца просила вдвое больше.
Руководству пришлось вернуться к кандидатурам местных специалистов. Выбор пал на легенду сборной, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло. По информации журналиста Фабрицио Романо, он подпишет контракт в ближайшие дни. Срок соглашения — до чемпионата мира 2030 года.
Послужной список Пирло-тренера достаточно скромен — после года работы в «Ювентусе» он возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», «Сампдорию» в Серии B и «Дубай Юнайтед». Назначение в национальную команду может стать для 47-летнего тренера переломным моментом.
Бельгия и Португалия пошли разными путями
После ЧМ еще две сильные европейские сборные лишились главных тренеров. Руди Гарсия покинул команду Бельгии, а Роберто Мартинес уехал из Португалии. В выборе новых наставников команды пошли разными путями.
Бельгийцы доверились серебряному призеру ЧМ-2010 Марку ван Боммелу. 49-летний нидерландец успел поработать ассистентом в сборных Саудовской Аравии и Австралии, а самостоятельную карьеру начал в ПСВ. Затем был небольшой отрезок в «Вольфсбурге» и золотой дубль с «Антверпеном». Кажется, бельгийское футбольное руководство осталось впечатлено.
Португальцы же взяли опытнейшего 71-летнего Жорже Жезуша. Комфортное назначение для главной звезды Криштиану Роналду — последний год Жезуш тренировал «Аль-Наср».
Специалист уже высказался против перестройки в национальной команде. «В этом нет необходимости. Только шесть наших игроков старше 30 лет, и двое из них — вратари. Это не старая команда», — заявил он.
Что до Роналду — Жезуш, в отличие от многих, не считает португальца проблемой для команды. Кажется, вероятность увидеть Криша на Евро-2028 повышается.
«Криштиану — символ Португалии, — заявил специалист. — Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет».
Роберт Шилькович