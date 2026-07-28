«Беспрецедентная русофобия». Пирло не пустили в сборную из-за России?

Пирло захотели после отказа Гвардиолы
Пропустившая уже третий чемпионат мира подряд Италия находилась в поиске нового главного тренера после неудачи с Дженнаро Гаттузо. В итальянской футбольной федерации были настроены на то, что впервые в истории команду возглавит иностранный специалист. На пост хотели заманить Пепа Гвардиолу, который планировал отдохнуть после десяти лет в «Манчестер Сити».
Не вышло. Предложение оказалось недостаточно щедрым, чтобы изменить планы испанца. Переманить Карло Анчелотти тоже не удалось, и итальянские футбольные чиновники обратились к кандидатуре чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло.
Назначение 47-летнего специалиста было почти решенным вопросом. Для Пирло это назначение должно было стать переломным моментом, ведь после «Ювентуса» он возглавлял далеко не самые топовые «Фатих Карагюмрюк», «Сампдорию» и «Дубай Юнайтед».
Итальянцев не устроил российский букмекер
Непреодолимое препятствие возникло там, где не ждали. Итальянцев смутило сотрудничество Пирло с одной из российских букмекерских компаний — с 2025 года Андреа является амбассадором компании Fonbet.
Президент итальянской футбольной федерации Джованни Малаго приостановил процесс утверждения Пирло на посту главного тренера сборной. Аргументировали тем, что взаимоотношения Андреа с букмекером подняли вопрос политической и институциональной целесообразности.
Интересно, что в Италии существует «Декрет о достоинстве», по котором с 2018 года запрещено в открытую рекламировать ставки. Этим правилом часто пренебрегают, но для такой фигуры как главный тренер национальной сборной соблюдение декрета необходимо.
Сообщалось, что юристы Пирло были готовы к расторжению договора с букмекером. Однако полемика вокруг фигуры тренера набирала силу, и шансов занять пост становилось все меньше. Пирло пытался минимизировать риски, выступив с заявлением в соцсетях. В нем специалист подчеркнул, что всегда действовал в полном соответствии с законом и подписанными контрактами, что придавать этому сотрудничеству политическое значение — неправильно.
Решения Малаго это не изменило. Через несколько дней Пирло дополнил публикацию: «Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера итальянской национальной сборной».
Решение назвали русофобным даже в Италии
В букмекерской компании заявили, что вся полемика вокруг Пирло — это «клевета в адрес одного из величайших спортсменов в истории футбола».
«В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию», — заявили в компании.
Кажется, шансов все-таки занять должность у Пирло не было. Они сошли на нет, когда обсуждения дошли до итальянских политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерино назвала выбор Пирло «серьезной ошибкой» и «шагом в противоположном направлении» от революционных сдвигов в итальянском футболе.
«Пирло обращается к миру, он занимает важную должность, требующую образцового поведения», — заявил представитель Демократической партии Италии Мауро Берруто.
Один из членов либеральной итальянской партии «Действие» и вовсе заявил, что «любой, кто поддерживает Россию, не должен занимать официальные государственные посты».
На эти высказывания отреагировал посол России в Италии Алексей Парамонов, выразивший солидарность с Пирло, отметив, что тренер стал жертвой «культуры отмены».
«Жаль, что, несмотря на ваш вклад в мировой спорт и имидж Италии за рубежом, вы подвергаетесь здесь, в Италии, отмене вашим же псевдодемократическим истеблишментом, как это уже произошло с тысячами российских спортсменов, дирижеров, музыкантов, художников, режиссеров», — сказал он.
А финской политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема и вовсе назвал ситуацию вокруг Пирло «случаем коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии».
С ним согласен и бывший член Палаты депутатов Италии Алессандро Ди Баттиста. «Вице-президент Европейского парламента сначала отпускает комментарии, связанные с футболом, а затем заявляет, что выбор Пирло был бы ошибкой, потому что он сотрудничает с российской компанией. Это действительно позорно! Знаете, как это называется? Русофобия!» — заявил он.
Теперь в федерации футбола Италии ищут другого кандидата на тренерский пост. Фаворит — 61-летний Роберто Манчини, под руководством которого «скуадра адзурра» выиграла Евро-2020. А Пирло, судя по всему, останется в Дубае и будет пытаться закрепиться с «Юнайтед» в высшей лиге ОАЭ.