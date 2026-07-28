«Беспрецедентная русофобия». Пирло не пустили в сборную из-за России?

Сообщалось, что юристы Пирло были готовы к расторжению договора с букмекером. Однако полемика вокруг фигуры тренера набирала силу, и шансов занять пост становилось все меньше. Пирло пытался минимизировать риски, выступив с заявлением в соцсетях. В нем специалист подчеркнул, что всегда действовал в полном соответствии с законом и подписанными контрактами, что придавать этому сотрудничеству политическое значение — неправильно.