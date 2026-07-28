Мбаппе тремя словами оценил назначение Зидана в сборную Франции

Зидан сменил Дидье Дешама, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции. Он покинул свой пост после того, как «трехцветные» сыграли в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии. Встреча завершилась поражением французов со счетом 4:6. Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира — 2018 в России, также команда сыграла в финале мирового первенства в 2022 году, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. По ходу ЧМ-2026 Францию называли главным фаворитом.