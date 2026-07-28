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Мбаппе тремя словами оценил назначение Зидана в сборную Франции

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тремя словами отреагировал на назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

Источник: Reuters

«Добро пожаловать домой», — написал Мбаппе.

28 июля Зидан официально назначен на пост главного тренера сборной Франции. Специалист подписал контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее Зидан работал только с «Реалом»: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов.

Зидан сменил Дидье Дешама, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции. Он покинул свой пост после того, как «трехцветные» сыграли в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии. Встреча завершилась поражением французов со счетом 4:6. Дешам привел сборную Франции к победе на чемпионате мира — 2018 в России, также команда сыграла в финале мирового первенства в 2022 году, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. По ходу ЧМ-2026 Францию называли главным фаворитом.

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