Матч футбольной Лиги наций между сборными Бельгии и Израиля пройдет в Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Матч первого тура футбольной Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Бельгии и Израиля пройдет в венгерском Дебрецене. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года из-за ситуации в секторе Газа были перенесены на другие даты и прошли на нейтральных полях.