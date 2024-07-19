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18:48 (мск), источник: ТАСС

Матч футбольной Лиги наций между сборными Бельгии и Израиля пройдет в Венгрии

Встреча пройдет 6 сентября.

Бельгия
Израиль
Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Матч первого тура футбольной Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Бельгии и Израиля пройдет в венгерском Дебрецене. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Сообщается, что встреча пройдет без болельщиков. Ранее стало известно, что правительство Брюсселя отказалось принимать матч из-за высоких рисков.

Встреча пройдет 6 сентября.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года из-за ситуации в секторе Газа были перенесены на другие даты и прошли на нейтральных полях.

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