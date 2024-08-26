Алос назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Болгарии и Люксембурга

Вратари — Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан), Сергей Игнатович («Ордабасы», Шымкент, Казахстан), Федор Лапоухов («Динамо», Минск);



защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков («Химки», Россия), Александр Павловец («Арарат-Армения», Ереван), Сергей Карпович («Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Илья Москаленчик («Алания», Владикавказ, Россия), Денис Поляков (без клуба);



полузащитники — Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Александр Селява («Динамо», Минск), Кирилл Капленко («Химки», Россия);



нападающие — Иван Бахар («Динамо», Минск), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Герман Барковский («Динамо», Брест), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Трофим Мельниченко («Динамо», Минск).



Сборная Беларуси стартует в группе С3 Лиги наций 5 сентября — в номинально домашнем поединке в венгерском городе Залаэгерсег команда Карлоса Алоса встретится с болгарами. Во втором туре 8 сентября белорусы сыграют в гостях со сборной Люксембурга, а 12 октября снова в Венгрии будут соперничать с футболистами Северной Ирландии. Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.