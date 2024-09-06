Роналду снова разрыдался. Но теперь — после уникального достижения в карьере. Видео

Хорваты уже совсем не те, что брали серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022: предыдущее поколение состарилось, новое — на высочайшем уровне сейчас не вывозит. Альтернатив звёздам прошлого пока нет. У португальцев же всегда были и есть качественные футболисты. И вечный Криштиану. Он, конечно, тоже уже не тот, что раньше, но уж больно долго стареет. В феврале ему исполнится 40 лет.