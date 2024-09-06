Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду снова разрыдался. Но теперь — после уникального достижения в карьере. Видео

900 голов. Немыслимо.

Источник: Getty Images

Португалия разобралась с Хорватией в Лиге наций. А в соперничестве обладателей «Золотого мяча» Криштиану Роналду оказался успешнее Луки Модрича.

Португальцы перед стартовым свистком триумфально проводили на футбольную пенсию Пепе. Другой ветеран, Криштиану Роналду, заканчивать не собирается. И он вышел в старте. Разумеется, с капитанской повязкой. Как и Лука Модрич у Хорватии. Прямо-таки матч-ностальгия для поклонников «Реала».

Хорваты сразу же выстроились в пять защитников и совсем не прессинговали. Видимо, перед матчем съездили в автобусный парк и вдохновились. Португальцам дали спокойно комбинировать, и они быстро этим воспользовались: на шестой минуте Доминик Ливакович засейвил удар Бруну Фернандеша, а в следующей же атаке никто не держал оказавшегося на месте центрфорварда Дало — Диогу был только рад и чётко пробил между ног вратарю. Классный ассист оформил тот же Фернандеш — где-то в Манчестере в этот момент всплакнул от гордости Эрик тен Хаг.

Хорватия, конечно, вылетала в контратаки и отвечала. Даже заработала несколько угловых. Модрич, например, интересно бил издали, плюс Диогу Кошта отразил коварный удар Андрея Крамарича. Но Португалия уже вела в счёте и события не форсировала: и мячом чаще владела, и моменты организовывала. Тот же Криштиану обыгрался с Рафаэлом Леау, получил пас пяткой и мощно влепил в ближний угол — Ливакович не сплоховал.

На 34-й минуте Роналду уже никто не остановил. Нуну Мендеш подал — Криш отклеился от соперников и спокойно замкнул в касание. А после пробежал до углового флага, упал на газон и пустил слезу. Это уже его 900-й (!) гол в карьере: 450 — за «Реал», 145 — за «МЮ», 130 — за сборную, 101 — за «Ювентус», 69 — за «Аль-Наср» и пять — за «Спортинг». Дружно выкрикнем: «Сиииии»! Дойдет до тысячи, как думаете?

Согласитесь, было бы не так весело, пройди матч в одну калитку? Вот и Дало подумал так же, подправив в свои ворота прострел Борны Сосы. Ведь так скучно забивать только чужим.

Педру Нету моментально ответил: на скорости вбежал в штрафную и зарядил в перекладину. Вот так вместо 3:0 получилось 2:1. Хотя по игре разгрома хорваты не заслуживали. Как говорили в моём детстве, «правда справдилась».

Во втором тайме Хорватия организовала несколько интересных подходов. И всё равно Португалия выглядела сильнее: если бы не Ливакович, Мендеш и Роналду увеличили бы разницу.

Хорваты уже совсем не те, что брали серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022: предыдущее поколение состарилось, новое — на высочайшем уровне сейчас не вывозит. Альтернатив звёздам прошлого пока нет. У португальцев же всегда были и есть качественные футболисты. И вечный Криштиану. Он, конечно, тоже уже не тот, что раньше, но уж больно долго стареет. В феврале ему исполнится 40 лет.

Георгий Илющенко

Португалия
2:1
Первый тайм: 2:1
Хорватия
Футбол, Лига наций А,
5.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Диогу Далот
(Бруну Фернандеш)
7′
Криштиану Роналду
(Нуну Мендеш)
34′
Хорватия
Диогу Далот
41′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
3
Рубен Диаш
5
Диогу Далот
19
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
10
Бернарду Силва
14
Гонсалу Инасиу
77′
4
Антониу Силва
23
Витор Феррейра Витинья
90′
9
Педру Гонсалвеш
7
Криштиану Роналду
87′
21
Диогу Жота
17
Рафаэл Леау
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
46′
15
Жоау Невеш
Хорватия
1
Доминик Ливакович
4
Йошко Гвардиол
6
Йосип Шутало
19
Борна Соса
8
Матео Ковачич
9
Андрей Крамарич
3
Марин Понграчич
46′
5
Дуйе Чалета-Цар
2
Кристиян Якич
77′
13
Петар Сучич
10
Лука Модрич
72′
77′
14
Иван Перишич
15
Марио Пашалич
67′
21
Лука Сучич
16
Мартин Батурина
61′
22
Игор Матанович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
5
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти