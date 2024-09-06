Чемпионы Европы не смогли забить Сербии! Такая реализация Испании — преступление

В Европе стартовала Лига наций. Мы уже объясняли, почему этот турнир далеко не товарищеский, а важен для отбора на ЧМ-2026. Так что даже чемпионы Европы выпустили основной состав на матч с Сербией в Белграде. Правда, по сравнению с Евро-2024, отсутствовали Родри (восстанавливается от травмы) и Альваро Мората (завершил карьеру в сборной). Получилось так, что основным форвардом сборной Испании оказался 31-летний Айосе Перес из «Вильярреала», у которого к 31 году лишь 12 минут в официальных матчах за сборную Испании.