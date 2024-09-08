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Сборная Украины уступила Албании в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Украины и Албании.

Источник: AP 2023

Игра проходила на нейтральном стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Луиш Годинью (Португалия). Матч закончился победой Албании со счётом 2:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Украины Ефим Конопля с передачи Виталия Миколенко. На 54-й минуте отметился голом защитник сборной Албании Ардиан Исмайли. На 66-й минуте победу Албании принёс нападающий Ясир Асани, которому ассистировал Рей Манай.

После этого матча Албания занимает второе место в группе с тремя очками. Украина находится на третьем (0).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Украина
1:2
Первый тайм: 0:0
Албания
Футбол, Лига наций B,
7.09.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
epet ARENA
Главные тренеры
Сергей Ребров
Силвинью
Голы
Украина
Ефим Конопля
(Виталий Миколенко)
49′
Албания
Ардиан Исмайли
54′
Ясир Асани
(Рэй Манай)
66′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
2
Ефим Конопля
13
Илья Забарный
16
Виталий Миколенко
22
Николай Матвиенко
9
Роман Яремчук
10
Николай Шапаренко
72′
20
Александр Пихаленок
14
Георгий Судаков
72′
7
Андрей Ярмоленко
15
Виктор Цыганков
81′
8
Руслан Малиновский
18
Владимир Бражко
81′
17
Александр Зинченко
21
Владислав Кабаев
72′
11
Владислав Ванат
Албания
1
Томас Стракоша
90′
3
Марио Митай
4
Эльсеид Хюсай
5
Мараш Кумбулла
18
Ардиан Исмайли
20
Юльбер Рамадани
21
Кристьян Асллани
7
Рэй Манай
9
Ясир Асани
68′
10
Недим Байрами
77′
8
Арбер Ходжа
14
Казим Лячи
72′
16
Медон Бериша
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
17
Фолы
12
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Луиш Годинью
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти