Сборная Украины уступила Албании в матче Лиги наций

На 49-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Украины Ефим Конопля с передачи Виталия Миколенко. На 54-й минуте отметился голом защитник сборной Албании Ардиан Исмайли. На 66-й минуте победу Албании принёс нападающий Ясир Асани, которому ассистировал Рей Манай.