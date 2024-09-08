Германия разбушевалась, Англия вздохнула полной грудью без Саутгейта, Сперцян забил за Армению

Кажется, еще никогда к дивизиону В не было такого интереса, но теперь его обеспечил вылет Англии из элитной группы. Тем более «Трех львов» больше не тренирует Гарет Саутгейт, чей футбол стал синонимом прагматизма, осторожности и скуки. Ли Карсли, который принял сборную с приставкой «и.о.», совсем другой. А возглавляемая им прежде молодежка — с Палмером, Гордоном и Колвиллом в составе — была очень яркой, и в прошлом году выиграла свой Евро. Ну, а Фодена 50-летний специалист тренировал еще в юношеской команде «Манчестер Сити».