Кейн оценил первый матч сборной Англии в Лиге наций УЕФА — 2024/2025

Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Англии Деклан Райс, пробив в правый верхний угол ворот. Следующим на 26-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш, получив передачу от Райса.