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Кейн оценил первый матч сборной Англии в Лиге наций УЕФА — 2024/2025

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после победы «трёх львов» в матче 1-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Ирландией (0:2).

Источник: Getty Images

«Отличное начало нашей кампании в Лиге наций вдали от дома», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Англии Деклан Райс, пробив в правый верхний угол ворот. Следующим на 26-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Ирландия
0:2
Первый тайм: 0:2
Англия
Футбол, Лига наций B,
7.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Aviva Stadium
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Ли Карсли
Голы
Англия
Деклан Райс
11′
Джек Грилиш
(Деклан Райс)
26′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
4
Дара О`Ши
22
Натан Коллинз
14
Джейсон Молумби
64′
21
Сэмми Смодич
44′
20
Чидози Огбене
2
Шеймус Коулман
57′
12
Джейк О`Брайен
76′
7
Мэтт Доэрти
57′
17
Джейсон Найт
8
Уильям Смоллбоун
75′
6
Алан Браун
11
Роберт Брэйди
68′
82′
9
Эван Фергюсон
10
Адам Ида
75′
13
Кейси Макатир
Англия
1
Джордан Пикфорд
2
Трент Александр-Арнолд
15
Леви Колвилл
76′
16
Марк Гехи
4
Деклан Райс
7
Букайо Сака
6
Харри Магуайр
85′
5
Джон Стоунс
10
Джек Грилиш
76′
17
Морган Гиббс-Уайт
18
Кобби Майну
13′
77′
19
Анжел Гомеш
9
Гарри Кейн
84′
20
Джаррод Боуэн
11
Энтони Гордон
77′
21
Эбере Эзе
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
16
1
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
15
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти