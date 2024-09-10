Франция справилась с Бельгией без Мбаппе и Гризманна, ВАР вернул победный гол Холанну, хет-трик несостоявшегося спартаковца

Интересно, кстати, что команда Дидье Дешама играет по сумасшедшему расписанию, в пятый раз подряд встретившись с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Испании и Италии французы уступили, а тут добились нужного результата, впервые почти за два года сыграв без Мбаппе и Гризманна в старте. Оба вышли на замену, и Антуан по числу игр за сборную сравнялся с Жиру (по 137). Выше только Льорис (145) и Лилиан Тюрам (142). Ну, а реабилитировавшаяся за проигрыш итальянцам Франция — настоящий кошмар для Бельгии. Та не проигрывала соседям четыре раза подряд после отрезка с 1938 по 1944 год.