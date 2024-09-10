Как тренеры сборных реагируют на трансферы к саудовцам. Теперь появился опасный прецедент

«У Канте был полный сезон-2023/2024. Конечно, не в европейском чемпионате, но он восстановил свою физическую форму. Исходя из его опыта, я убеждён, что сборной Франции будет лучше с ним. Мы можем обсуждать интенсивность в Саудовской Аравии, однако он сыграл более 4000 минут за сезон, это более 40 матчей. С Н’Голо никогда не возникает проблем. Он ангел. Все его любят», — отмечал перед турниром тренер Франции Дидье Дешам. И не прогадал. Хотя в его словах читается скептицизм по поводу саудовской лиги. Впрочем, это никак не повлияло на решение по Канте.