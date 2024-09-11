Украинцы требуют отставки Реброва. Тренер психует на интервью, команда — без очков в Лиге наций

В особенности людей возмутило послематчевое интервью. «Ничего себе! Со сборной, которая еще пару лет назад Албанию не заметила и Румынии точно не проиграла бы, вообще ничего не произошло. Имел бы совесть — заявил бы об отставке», — написал один из пользователей.