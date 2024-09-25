Назван состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной сборной Беларуси испанский специалист Карлос Алос Феррер определил состав на октябрьские матчи Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В расширенный список вошли 32 футболиста:



вратари — Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан), Сергей Игнатович («Ордабасы», Шымкент, Казахстан), Максим Плотников («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Федор Лапоухов («Динамо», Минск);



защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Денис Поляков, Сергей Политевич, Вадим Пигас (все — «Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Захар Волков («Арсенал», Тула, Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Александр Павловец («Арарат-Армения», Ереван), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Илья Москаленчик («Алания», Владикавказ, Россия), Дмитрий Прищепа («Ротор», Волгоград, Россия);



полузащитники — Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Никита Корзун («Елимай», Семей, Казахстан), Юрий Ковалев («Балтика», Калининград, Россия), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Александр Селява («Динамо», Минск), Артем Концевой («Родина», Москва, Россия);



нападающие — Виталий Лисакович («Балтика», Калиниград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Владислав Морозов («Арока», Португалия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Герман Барковский («Динамо», Брест), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Трофим Мельниченко («Динамо», Минск).



Окончательный состав тренерский штаб назовет на следующей неделе. Свой третий поединок в группе С3 Лиги наций УЕФА сборная Беларуси проведет 12 октября в Венгрии против команды Северной Ирландии, а 15 октября сыграет с футболистами Люксембурга. На старте турнира белорусы разошлись миром с болгарами (0:0), а потом выиграли у Люксембурга (1:0). Положение команд после двух игровых дней: Беларусь — 4 очка, Болгария — 4, Северная Ирландия — 3, Люксембург — 0.