Сенсация дня в Лиге наций! Англию эпично добили на 90+4-й минуте

Окончательно англичан взбодрил второй гол Греции. Это снова был Павлидис, но на этот раз немного не повезло — нападающий залез в офсайд буквально на десяток сантиметров. Зато у Англии наконец получилось взломать неприступного соперника. Трент отдал на ход Уоткинсу, тот прострелил — мяч проскакал мимо всех и докатился до окрестностей штрафной, куда уже летел Беллингем. Джуд разогнал партнёров жестом руки и вложил всю душу в удар. Получилось настолько мощно, что даже прыжок вратаря Влаходимоса не сработал — мяч от его руки залетел в девятку.