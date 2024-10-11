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Тренер сборной Англии прокомментировал сенсационное поражение от Греции в Лиге наций

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал результат матча 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА с Грецией (1:2).

Источник: Getty Images

«Большую часть сегодняшнего вечера мы играли вторым номером. Это разочаровывает. Мы попробовали что-то другое и играли по-другому, но к сожалению, у нас ничего не получилось.

Это тот случай, когда нужно попробовать еще раз. При том качестве, которое у нас есть, все голы были забиты из-за ошибок», — приводит слова Карсли Sky Sports.

На 49-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис. На 83-й минуте второй гол Павлидиса был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сравнял счёт во встрече. На 90+4-й минуте Павлидис забил победный гол гостей.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Греция
Футбол, Лига наций B,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Wembley
Главные тренеры
Ли Карсли
Иван Йованович
Голы
Англия
Джуд Беллингем
87′
Греция
Вангелис Павлидис
(Константинос Кулиеракис)
49′
Вангелис Павлидис
90+4′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
2
Трент Александр-Арнолд
3
Рико Льюис
5
Джон Стоунс
15
Леви Колвилл
4
Деклан Райс
53′
8
Джуд Беллингем
20
Коул Палмер
7
Букайо Сака
45+1′
51′
23
Нони Мадуэке
10
Фил Фоден
72′
21
Доминик Соланке
11
Энтони Гордон
60′
18
Олли Уоткинс
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
3
Константинос Кулиеракис
6′
4
Константинос Мавропанос
15
Лазарос Рота
22
Димитриос Яннулис
14
Вангелис Павлидис
90+1′
6
Димитриос Курбелис
71′
74′
20
Петрос Манталос
23
Манолис Сиопис
66′
10
Димитриос Пелкас
90+2′
7
Георгиос Масурас
66′
19
Христос Зафейрис
8
Христос Тзолис
86′
2
Георгиос Ваяннидис
11
Анастасиос Бакасетас
86′
18
Иоаннис Константелиас
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
10
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Англия
Греция
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь