Тренер сборной Англии прокомментировал сенсационное поражение от Греции в Лиге наций

«Большую часть сегодняшнего вечера мы играли вторым номером. Это разочаровывает. Мы попробовали что-то другое и играли по-другому, но к сожалению, у нас ничего не получилось.



Это тот случай, когда нужно попробовать еще раз. При том качестве, которое у нас есть, все голы были забиты из-за ошибок», — приводит слова Карсли Sky Sports.