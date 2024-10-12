Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане

Фернанду Сантуш начал работу в Азербайджане с двух поражений от фаворитов группы. Но где брать очки, если не в противостоянии с эстонцами? Только для этого нужно играть не так, как в первом тайме, когда заметное игровое преимущество гостей и большее, чем у прибалтов количество моментов, вылилось в гол с пенальти в компенсированное время. Да и ему толком порадоваться не удалось, так как Эстония разыграла мяч с центра, и после четырех передач Синявский вернул хозяевам лидерство. А первый гол — это вынос из штрафной с последующим забегом Яковлева с центра поля и голом в пустые ворота. Дальше хозяева сыграли по счету, и вишенкой на победном торте стал красивый сольный проход Шейна, увенчавшийся не менее эффектным ударом в угол. Такими темпами мечтающий о прогресс на уровне сборных Азербайджан вылетит в лигу D, куда отправятся две из четырех сборных, занявшие четвертые места в группах лиги С.