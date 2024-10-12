Сборная Хорватии обыграла Шотландию в матче 3-го тура Лиги наций

Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачом (Румыния). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 2:1.
На 33-й минуте полузащитник Шотландии Райан Кристи открыл счёт в матче. Спустя три минуты ответный мяч Хорватии забил нападающий Игор Матанович. Окончательный результат в игре на 70-й минуте установил Андрей Крамарич — 2:1.
В группе 1 Лиги A также выступают национальные команды Португалии и Польши.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.