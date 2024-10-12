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Сборная Хорватии обыграла Шотландию в матче 3-го тура Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Хорватии и Шотландии.

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачом (Румыния). Сборная Хорватии одержала победу со счётом 2:1.

На 33-й минуте полузащитник Шотландии Райан Кристи открыл счёт в матче. Спустя три минуты ответный мяч Хорватии забил нападающий Игор Матанович. Окончательный результат в игре на 70-й минуте установил Андрей Крамарич — 2:1.

В группе 1 Лиги A также выступают национальные команды Португалии и Польши.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Хорватия
2:1
Первый тайм: 1:1
Шотландия
Футбол, Лига наций А,
12.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Maksimir
Главные тренеры
Златко Далич
Стив Кларк
Голы
Хорватия
Игор Матанович
(Иван Перишич)
36′
Андрей Крамарич
70′
Шотландия
Райан Кристи
33′
Составы команд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
3
Дуйе Чалета-Цар
4
Йошко Гвардиол
6
Йосип Шутало
19
Борна Соса
10
Лука Модрич
14
Иван Перишич
39′
90′
2
Кристиян Якич
15
Марио Пашалич
19′
46′
13
Петар Сучич
21
Лука Сучич
62′
16
Мартин Батурина
9
Андрей Крамарич
71′
11
Анте Будимир
22
Игор Матанович
71′
17
Бруно Петкович
Шотландия
1
Крейг Гордон
2
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
5
Грант Хэнли
8′
6
Джон Суттар
4
Скотт Мактоминай
8
Билли Гилмор
90+4′
11
Райан Кристи
23
Кенни Маклин
9
Линдон Дайкс
77′
20
Райан Голд
17
Бен Доак
77′
10
Че Адамс
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
14
Фолы
7
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хорватия
Шотландия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь