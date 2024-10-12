Сборная Португалии обыграла поляков в матче футбольной Лиги наций

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Варшаве.
В составе победителей голы забили Бернарду Силва (26-я минута) и Криштиану Роналду (37), на 88-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник поляков Ян Беднарек. У польской сборной отличился Пётр Зелиньский (78).
Сборные Португалии и Польши выступают в группе 1 лиги A вместе с командами Хорватии и Шотландии. Матч между этими командами прошел ранее в субботу и завершился победой хорватов со счетом 2:1.
Сборная Португалии лидирует в группе 1 с 9 очками, далее идут команды Хорватии (6 очков), Польши (3) и Шотландии (0). В следующем туре португальцы 15 октября на выезде сыграют со сборной Шотландии, поляки в этот же день примут хорватов.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.