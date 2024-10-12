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Сборная Португалии обыграла поляков в матче футбольной Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Варшаве.

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (26-я минута) и Криштиану Роналду (37), на 88-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник поляков Ян Беднарек. У польской сборной отличился Пётр Зелиньский (78).

Сборные Португалии и Польши выступают в группе 1 лиги A вместе с командами Хорватии и Шотландии. Матч между этими командами прошел ранее в субботу и завершился победой хорватов со счетом 2:1.

Сборная Португалии лидирует в группе 1 с 9 очками, далее идут команды Хорватии (6 очков), Польши (3) и Шотландии (0). В следующем туре португальцы 15 октября на выезде сыграют со сборной Шотландии, поляки в этот же день примут хорватов.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Польша
1:3
Первый тайм: 0:2
Португалия
Футбол, Лига наций А,
12.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
PGE Narodowy
Главные тренеры
Михал Пробеж
Роберто Мартинес
Голы
Польша
Петр Зелиньски
(Кацпер Урбаньски)
78′
Португалия
Бернарду Силва
(Бруну Фернандеш)
26′
Криштиану Роналду
(Рафаэл Леау)
37′
Ян Беднарек
88′
Составы команд
Польша
1
Лукаш Скорупски
88′
5
Ян Беднарек
3
Павел Давидович
10
Петр Зелиньски
19
Пшемыслав Франковски
51′
9
Роберт Левандовски
4
Себастьян Валюкевич
45+1′
46′
14
Якуб Кивер
17
Макси Ойеделе
66′
8
Якуб Модер
20
Себастьян Шиманьски
84′
23
Кшиштоф Пентек
88′
21
Никола Залевски
76′
7
Кацпер Урбаньски
11
Кароль Свидерски
76′
15
Микаэль Амеяв
Португалия
1
Диогу Кошта
3
Рубен Диаш
5
Диогу Далот
19
Нуну Мендеш
13
Ренату Вейга
18
Рубен Невеш
8
Бруну Фернандеш
90′
Отавиу
10
Бернарду Силва
90′
6
Самуэль Кошта
7
Криштиану Роналду
63′
9
Франсишку Тринкан
14
Педру Нету
32′
81′
2
Нелсон Семеду
17
Рафаэл Леау
63′
21
Диогу Жота
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
12
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Польша
Португалия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь