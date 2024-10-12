Белорусские футболисты сыграли вничью с североирландцами в Лиге наций

В номинально домашнем поединке третьего тура группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег разошлись миром с командой Северной Ирландии — 0:0.



На старте турнира белорусские футболисты разошлись миром с болгарами (0:0), а потом выиграли у Люксембурга (1:0). Североирландцы сначала победили у себя дома люксембуржцев (2:0), а затем на выезде уступили болгарам (0:1).



В другом сегодняшнем матче болгары в Пловдиве сыграли вничью со сборной Люксембурга — 0:0.



Положение команд после трех туров: Болгария — 5 очков, Беларусь — 5, Северная Ирландия — 4, Люксембург — 1.



Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.