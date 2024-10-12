В номинально домашнем поединке третьего тура группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег разошлись миром с командой Северной Ирландии — 0:0.
На старте турнира белорусские футболисты разошлись миром с болгарами (0:0), а потом выиграли у Люксембурга (1:0). Североирландцы сначала победили у себя дома люксембуржцев (2:0), а затем на выезде уступили болгарам (0:1).
В другом сегодняшнем матче болгары в Пловдиве сыграли вничью со сборной Люксембурга — 0:0.
Положение команд после трех туров: Болгария — 5 очков, Беларусь — 5, Северная Ирландия — 4, Люксембург — 1.
Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.
Белорусские футболисты сыграли вничью с североирландцами в Лиге наций
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси второй раз сыграли вничью в новом сезоне Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В номинально домашнем поединке третьего тура группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег разошлись миром с командой Северной Ирландии — 0:0.
Карлос Алос
Майкл О`Нилл
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
18′
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
41′
20
Захар Волков
9
Макс Эбонг
14
Евгений Яблонский
75′
10
Артем Концевой
15
Никита Корзун
90′
8
Валерий Бочеров
19
Юрий Ковалев
64′
13
Сергей Карпович
7
Евгений Шикавка
64′
18
Герман Барковский
23
Дмитрий Антилевский
75′
21
Владислав Климович
12
Принс Чарльз
2
Конор Брэдли
4
Эоин Тоал
43′
5
Трай Хьюм
17
Патрик Макнэйр
19
Ши Чарльз
3
Джамал Льюис
67′
20
Броди Гилмор
6
Джордж Сэвилл
83′
16
Алистер Макканн
14
Исаак Прайс
83′
11
Пол Смит
8
Каллум Маршалл
67′
10
Дион Чарльз
9
Джейми Рид
76′
7
Ли Бонис
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
16
Фолы
18
1
Офсайды
1
Главный судья
Генрик Налбандян
(Армения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти