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Белорусские футболисты сыграли вничью с североирландцами в Лиге наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси второй раз сыграли вничью в новом сезоне Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Ассоциация Белорусская федерация футбола

В номинально домашнем поединке третьего тура группы С3 в венгерском городе Залаэгерсег разошлись миром с командой Северной Ирландии — 0:0.

На старте турнира белорусские футболисты разошлись миром с болгарами (0:0), а потом выиграли у Люксембурга (1:0). Североирландцы сначала победили у себя дома люксембуржцев (2:0), а затем на выезде уступили болгарам (0:1).

В другом сегодняшнем матче болгары в Пловдиве сыграли вничью со сборной Люксембурга — 0:0.

Положение команд после трех туров: Болгария — 5 очков, Беларусь — 5, Северная Ирландия — 4, Люксембург — 1.

Победители четырех групп лиги С напрямую выйдут в лигу В. Команды, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в квартетах лиги В.

Беларусь
0:0
Первый тайм: 0:0
Северная Ирландия
Футбол, Лига наций C, Группа 3
12.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
ZTE Arena
Главные тренеры
Карлос Алос
Майкл О`Нилл
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
18′
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
41′
20
Захар Волков
9
Макс Эбонг
14
Евгений Яблонский
75′
10
Артем Концевой
15
Никита Корзун
90′
8
Валерий Бочеров
19
Юрий Ковалев
64′
13
Сергей Карпович
7
Евгений Шикавка
64′
18
Герман Барковский
23
Дмитрий Антилевский
75′
21
Владислав Климович
Северная Ирландия
12
Принс Чарльз
2
Конор Брэдли
4
Эоин Тоал
43′
5
Трай Хьюм
17
Патрик Макнэйр
19
Ши Чарльз
3
Джамал Льюис
67′
20
Броди Гилмор
6
Джордж Сэвилл
83′
16
Алистер Макканн
14
Исаак Прайс
83′
11
Пол Смит
8
Каллум Маршалл
67′
10
Дион Чарльз
9
Джейми Рид
76′
7
Ли Бонис
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
16
Фолы
18
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Генрик Налбандян
(Армения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
Северная Ирландия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь