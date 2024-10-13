Шмейхель тащил Данию к сенсации в Испании. Но сам же всё и разрушил

Затем «Фурия Роха» выдала мощный отрезок, заставив сборную Дании сесть глубоко к своим воротам. Мяч задвигался быстрее. Самыми опасными в атаке у хозяев были Мората и Гримальдо. Именно левый защитник нанёс первые два удара. Один из них — со штрафного, который заработал Мората в спорной ситуации. Судья в этом эпизоде разрывался между тремя решениями: случился ли фол, а если был, то в штрафной или за её пределами? В итоге словак Кружляк принял такое решение, чтобы никого сильно не обидеть. Но стандарт сборная Испании загубила.