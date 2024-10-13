17-летний испанский вундеркинд получил травму в матче Лиги наций

Источник сообщает, что Ямаль получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок и грубой игры со стороны датских футболистов. Футболист сильно хромал, когда покидал стадион. Пока неизвестно, на какой срок Ямаль выбыл из строя. На матч Лиги наций против Сербии футболист значится «под вопросом».