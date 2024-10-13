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17-летний испанский вундеркинд получил травму в матче Лиги наций

17-летний испанский полузащитник Ламин Ямаль получил травму в поединке Лиги наций с национальной командой Дании. Об этом сообщает Relevo.

Источник: Reuters

Источник сообщает, что Ямаль получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок и грубой игры со стороны датских футболистов. Футболист сильно хромал, когда покидал стадион. Пока неизвестно, на какой срок Ямаль выбыл из строя. На матч Лиги наций против Сербии футболист значится «под вопросом».

Сборная Испании обыграла национальную команду Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди на 77-й минуте.

В четвертом туре испанские футболисты дома сразятся с соперниками из Сербии, игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Испания
1:0
Первый тайм: 0:0
Дания
Футбол, Лига наций А,
12.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Estadio Enrique Roca de Murcia
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Ларс Кнудсен
Голы
Испания
Мартин Субименди
79′
Составы команд
Испания
1
Давид Райя
90+4′
2
Педро Порро
3
Алехандро Гримальдо
5
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
8
Фабиан Руис
18
Мартин Субименди
7
Альваро Мората
78′
9
Хосе Луис Санмартин Хоселу
10
Ламин Ямаль
90′
19
Серхио Гомес
20
Педри
62′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
62′
16
Алекс Баэна
Дания
1
Каспер Шмейхель
3
Янник Вестергор
4
Виктор Нельссон
90+3′
13
Расмус Кристенсен
17
Виктор Кристансен
85′
18
Александр Ба
88′
21
Мортен Юльманн
23′
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
7
Альберт Гренбек
79′
9
Расмус Хейлунн
10
Кристиан Эриксен
74′
8
Густав Исаксен
12
Каспер Дольберг
74′
20
Юссуф Поульсен
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
3
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
9
Фолы
17
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
Дания
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь