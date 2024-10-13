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Экс-тренер Казахстана Адиев высказался о неудачном старте Черчесова в сборной

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о старте нынешнего специалиста национальной команды Станислава Черчесова. Сегодня, 13 октября, Казахстан уступил сборной Словении со счётом 0:1.

"За сборную Казахстана я переживаю и болею. Для меня это близкая и родная республика и команда. Мы с президентом федерации говорили, и мой посыл остаётся прежним: через Лигу наций надо готовить команду к отбору на чемпионат мира. Нынешние результаты никого не радуют, но это нормально для перестройки.

Надо готовиться к отбору, Лига наций этому способствует. Черчесов очень квалифицированный тренер. Если бы я остался в сборной, сейчас это была бы такая же подготовка.

До отбора на ЧМ есть время, и непонятно, в какой форме будут футболисты в следующем году, лидеры сборной. Черчесов через эти очень непростые игры готовит Казахстан«, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:0
Словения
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Матьяж Кек
Голы
Словения
Ян Млакар
(Эрик Янжа)
55′
Составы команд
Казахстан
12
Игорь Шацкий
3
Нуралы Алип
75′
4
Марат Быстров
30′
11
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
9
Бауыржан I Исламхан
61′
19
Бактиер Зайнутдинов
7
Аслан Дарабаев
78′
6
Жан-Али Пайруз
8
Асхат Тагыберген
69′
13
Лев Скворцов
17
Абат Аймбетов
64′
5
Асхат Балтабеков
23
Ислам Чесноков
9′
64′
21
Айбар Жаксылыков
Словения
1
Ян Облак
13
Эрик Янжа
20
Петар Стоянович
6
Яка Бийол
10
Тими Макс Элшник
22
Адам Гнезда Черин
11
Беньямин Шешко
21
Ваня Дркушич
48′
2
Кенан Байрич
7
Йосип Иличич
42′
71′
4
Деян Петрович
9
Андраж Шпорар
71′
18
Жан Випотник
17
Ян Млакар
87′
14
Ясмин Куртич
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
8
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Словения
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь