Экс-тренер Казахстана Адиев высказался о неудачном старте Черчесова в сборной

"За сборную Казахстана я переживаю и болею. Для меня это близкая и родная республика и команда. Мы с президентом федерации говорили, и мой посыл остаётся прежним: через Лигу наций надо готовить команду к отбору на чемпионат мира. Нынешние результаты никого не радуют, но это нормально для перестройки.