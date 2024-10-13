Кейна сдержал Иванов. Но красивые голы у Англии забивали другие

У Англии на позиции левого защитник вышел Александер-Арнольд. Вроде бы неожиданная роль. Но от Трента не требовались проходы с кроссами с неудобной ноги. При владении, то есть в большинстве эпизодов, представитель «Ливерпуля» смещался в центр поля для розыгрыша мяча. Именно с его паса между линий началась голевая атака команды Карсли. Затем без преувеличения гениально сыграл новичок сборной Гомес из «Лилля». Анхель принял передачу, находясь спиной к воротам, но при помощи трёх касаний ловко развернулся и вырезал тончайшую проникающую передачу Грилишу — вывел вингера один на один. Испортить такую красоту было бы преступлением против футбола, и Джек не совершил его. Покатил точно низом.