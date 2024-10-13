Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейна сдержал Иванов. Но красивые голы у Англии забивали другие

Англичане не без труда дожали финнов в Хельсинки.

Источник: Getty Images

Сборная Англии реабилитировалась за поражение от Греции на «Уэмбли». В 4-м туре Лиги наций команда Ли Карсли победила на выезде аутсайдера группы Финляндию. Теперь у англичан, как и у греков, девять очков.

В основе сборной Англии остались только пять игроков с матча с Грецией. В состав вернулся, залечив травму, форвард-капитан Кейн. Ему противостояли сразу три центральных защитника сборной Финляндии во главе с… Ивановым! Роберт имеет русские корни и играет во Второй Бундеслиге за «Айнтрахт» из Брауншвейга. Схема у хозяев была максимально оборонительная — 5−4−1, причём в атаке вышел не один из пары известных нападающих Пукки — Похьянпало, а выступающий за польскую «Краковию» Калльман.

Поначалу сборная Финляндии активно защищалась средним блоком и угрожала фавориту контрвыпадами. Команда Маркку Канервы играла фактически на равных с англичанами. Но надолго хозяев не хватило, несмотря на поддержку переполненного стадиона в Хельсинки. Сборная Англии увеличила процент владения мячом до 84% и прижала финнов к их штрафной. Правда, голевых моментов не создавала до 18-й минуты, зато потом реализовала первый же удар в створ.

У Англии на позиции левого защитник вышел Александер-Арнольд. Вроде бы неожиданная роль. Но от Трента не требовались проходы с кроссами с неудобной ноги. При владении, то есть в большинстве эпизодов, представитель «Ливерпуля» смещался в центр поля для розыгрыша мяча. Именно с его паса между линий началась голевая атака команды Карсли. Затем без преувеличения гениально сыграл новичок сборной Гомес из «Лилля». Анхель принял передачу, находясь спиной к воротам, но при помощи трёх касаний ловко развернулся и вырезал тончайшую проникающую передачу Грилишу — вывел вингера один на один. Испортить такую красоту было бы преступлением против футбола, и Джек не совершил его. Покатил точно низом.

Ближе к перерыву сборная Финляндии добавила и стала что-то создавать у ворот англичан. Хозяева по итогам первого тайма даже превзошли гостей по касаниям в чужой штрафной (14:10). В своём потенциально самом опасном моменте за 45 минут команда Канервы после быстрой ответной атаки два в два впервые пробила в створ — Кескинен принял простое решение, послав мяч прямо в руки Хендерсону.

После перерыва сборная Англии как будто контролировала ход игры, продолжая много владеть мячом, тем не менее по-прежнему была недостаточно острой. Кейн с Палмером не находили пространство, фактически не получали мяч в ударных позициях. А вот финны на исходе часа матча огрызнулись и создали супермомент. Как Йенсен не попал с шести-семи метров после кросса Кескинена из-под Стоунза — сам не объяснит!

В середине второго тайма Карсли снял с игры и Кейна, и Палмера. Нападающий «Баварии» провёл слабый для себя матч. Нанёс лишь один неточный удар и сделал один пас под удар, выиграл только одно единоборство из пяти. Иванов и компания сдержали капитана сборной Англии. Кто нравился в составе гостей, так это Гомес. Центрхав «Лилля» много контактировал с мячом, совершив больше 100 касаний, хорошо двигал его. Действительно, это футболист уровня сборной Англии. Правда, представить Анхеля в топ-клубе АПЛ с его скромными физическими данными непросто.

Если бы финнам чуть-чуть повезло, они бы отыгрались. Но в итоге интрига продержалась до 74-й минуты, Беллингем заработал штрафной немного левее центра, а Александер-Арнольд взялся исполнить его. Трент шикарно пробил в ближнюю «девятку» — Градецки не смог потащить. Более того, ещё через 10 минут Райс довёл преимущество сборной Англии до крупного. Свежий Уоткинс раскачал слева защитника Хосконена, который в своей «Краковии» не привык противостоять таким оппонентам, и прострелил вдоль ворот, а набежавший центрхав «Арсенала» переправил мяч в сетку в касание.

Единственный повод для радости хозяев — гол на 87-й минуте. Разгром финнов отменил Хосконен. Защитник взял реванш у Уоткинса, опередив соперника на стандарте и забив в британском стиле: головой после углового, выиграв позицию на ближней штанге. Это был третий удар в створ от команды Суоми против шести у англичан.

Анатолий Романов

Финляндия
1:3
Первый тайм: 0:1
Англия
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Olympic Stadium
Главные тренеры
Маркку Канерва
Ли Карсли
Голы
Финляндия
Артту Хосконен
(Лео Валта)
87′
Англия
Джек Грилиш
(Анжел Гомеш)
18′
Трент Александр-Арнолд
74′
Деклан Райс
(Олли Уоткинс)
84′
Составы команд
Финляндия
1
Лукас Градецки
4
Роберт Иванов
5
Артту Хосконен
18
Йере Уронен
3
Матти Пелтола
6
Глен Камара
17
Николай Альхо
82′
7
Оливер Антман
9
Фредрик Йенсен
75′
8
Робин Лод
11
Расмус Шюллер
63′
22
Лео Валта
21
Топи Кескинен
75′
10
Теему Пукки
19
Беньямин Кельман
63′
20
Йоэль Похьянпало
Англия
13
Дин Хендерсон
2
Трент Александр-Арнолд
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
12
Кайл Уокер
17
Джек Грилиш
4
Деклан Райс
85′
14
Конор Галлахер
8
Джуд Беллингем
80′
3
Рико Льюис
19
Анжел Гомеш
80′
10
Фил Фоден
20
Коул Палмер
69′
18
Олли Уоткинс
9
Гарри Кейн
69′
23
Нони Мадуэке
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
7
Фолы
7
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Круашвили
(Грузия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Финляндия
Англия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь