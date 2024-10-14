Англия исправилась после поражения, Рангник разбил Норвегию и выключил из игры Холанна, Армения потеряла шансы стать первой

Но в целом для Англии все было не так уж и радужно. В первом тайме она уступала по ударам (6−8) и забила при единственном попадании в створ. Финны же порой прощали «Трех львов». Особенно в этом плане выделялся Йенсен, который промахнулся как в первом тайме, так и вскоре после начала второго, когда удар наносился с линии площади ворот. Классная команда за такое обычно наказывает, что и сделала Англия усилиями блестяще исполнившего штрафной Александра-Арнолда (ливерпульцы не делали этого в сборной со времен Джона Барнса в 1993 году) и пасом Уоткинса на поддержавшего атаку Райса.