Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче футбольной Лиги наций

Мяч на 63-й минуте забил Джейми Левелинг. 23-летний полузащитник забил дебютный гол за основную сборную Германии в своем первом матче за команду.
Дебютный матч в составе сборной Германии провел вратарь Оливер Бауман, выступающий за германский клуб «Хоффенхайм». В день игры с нидерландцами голкиперу было 34 года и 134 дня, он занял третье место в списке самых возрастных дебютантов в истории команды Германии. Рекорд по этому показателю принадлежит австрийцу Карлу Сесте (35 лет и 89 дней), который после оккупации Австрии сыграл за сборную нацистской Германии в 1941 году. Второе место занимает Маттиас Мауриц (34 года и 188 дней, 1959 год, сборная ФРГ).
В другом матче группы 3 лиги A сборная Венгрии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Сборная Германии лидирует в квартете, набрав 10 очков, нидерландцы — вторые с 5 очками, далее идут команды Венгрии (5) и Боснии и Герцеговины (1). В следующем матче немцы 16 ноября примут боснийцев, сборная Нидерландов в этот же день дома сыграет с венграми.
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.