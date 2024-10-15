Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче футбольной Лиги наций

Дебютный матч в составе сборной Германии провел вратарь Оливер Бауман, выступающий за германский клуб «Хоффенхайм». В день игры с нидерландцами голкиперу было 34 года и 134 дня, он занял третье место в списке самых возрастных дебютантов в истории команды Германии. Рекорд по этому показателю принадлежит австрийцу Карлу Сесте (35 лет и 89 дней), который после оккупации Австрии сыграл за сборную нацистской Германии в 1941 году. Второе место занимает Маттиас Мауриц (34 года и 188 дней, 1959 год, сборная ФРГ).