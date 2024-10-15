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Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче футбольной Лиги наций

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу дома со счетом 1:0 обыграла команду Нидерландов в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Мюнхене.

Источник: AFP 2023

Мяч на 63-й минуте забил Джейми Левелинг. 23-летний полузащитник забил дебютный гол за основную сборную Германии в своем первом матче за команду.

Дебютный матч в составе сборной Германии провел вратарь Оливер Бауман, выступающий за германский клуб «Хоффенхайм». В день игры с нидерландцами голкиперу было 34 года и 134 дня, он занял третье место в списке самых возрастных дебютантов в истории команды Германии. Рекорд по этому показателю принадлежит австрийцу Карлу Сесте (35 лет и 89 дней), который после оккупации Австрии сыграл за сборную нацистской Германии в 1941 году. Второе место занимает Маттиас Мауриц (34 года и 188 дней, 1959 год, сборная ФРГ).

В другом матче группы 3 лиги A сборная Венгрии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Сборная Германии лидирует в квартете, набрав 10 очков, нидерландцы — вторые с 5 очками, далее идут команды Венгрии (5) и Боснии и Герцеговины (1). В следующем матче немцы 16 ноября примут боснийцев, сборная Нидерландов в этот же день дома сыграет с венграми.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Германия
1:0
Первый тайм: 0:0
Нидерланды
Футбол, Лига наций А,
14.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Роналд Куман
Голы
Германия
Джейми Левелинг
63′
Составы команд
Германия
1
Оливер Бауманн
2
Антонио Рюдигер
63′
15
Нико Шлоттербек
90+3′
18
Максимилиан Миттельштедт
6
Йозуа Киммих
20
Серж Гнабри
16
Александр Павлович
77′
14
Кевин Шаде
17
Флориан Вирц
46′
8
Роберт Андрих
19
Ангело Штиллер
82′
3
Вальдемар Антон
90+3′
7
Джейми Левелинг
87′
21
Робин Гозенс
9
Тим Кляйндинст
82′
10
Йонатан Буркардт
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
3
Йоррел Хато
5
Микки ван де Вен
6
Стефан де Врей
22
Дензел Дюмфрис
7
Хави Симонс
90+3′
8
Райан Гравенберх
80′
2
Лютсхарел Гертрейда
14
Тиджани Рейндерс
30′
46′
19
Матс Виффер
63′
16
Квинтен Тимбер
46′
18
Дониэлл Мален
9
Брайан Бробби
75′
10
Джошуа Зиркзе
11
Коди Гакпо
65′
12
Джереми Фримпонг
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
10
Фолы
8
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Германия
Нидерланды
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь