Дикий сейв Трубина, гол с пенальти. Украина спаслась в матче с Чехией, но осталась на последнем месте

В конце тайма чехи забили второй — уже в компенсированное время превратили в гол еще один стандарт. К счастью для Украины, мяч не засчитали. Вацлав Черны из глубины навесил в штрафную после выноса его первой подачи. Томаш Хоры пробил в угол: Трубин с трудом отбил, но оказался бессилен против добивания Мартина Витика, который залез в небольшой офсайд.