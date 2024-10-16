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Сборная Испании вышла в плей-офф футбольной Лиги наций

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Сборная Испании дома со счетом 3:0 обыграла команду Сербии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Кордове.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Эмерик Ляпорт (5-я минута), Альваро Мората (65) и Алекс Баэна (77). На 54-й минуте Мората не реализовал пенальти. На 76-й минуте был удален с поля сербский защитник Страхиня Павлович.

Сборная Испании занимает первое место в группе 4 лиги A, команда набрала 10 очков и гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира. В плей-офф Лиги наций попадают команды, занявшие первые два места в каждой группе лиги A. Ранее выход в четвертьфинал гарантировала сборная Германии.

Сборная Сербии занимает третье место в группе 4, команда набрала 4 очка. Команды Испании и Сербии выступают в квартете со сборными Швейцарии и Дании, которые во вторник провели очный матч, не выявив в нем победителя (2:2). В следующем матче испанцы на выезде сыграют с датчанами 15 ноября, сербы в этот же день проведут гостевую встречу со сборной Швейцарии.

В других матчах игрового дня команда Польши сыграла вничью с хорватами (3:3), сборные Шотландии и Португалии также не выявили победителя (0:0). Сборная Белоруссии разошлась миром с командой Люксембурга (1:1), сборная Косова в домашней встрече переиграла команду Кипра (3:0). Румыны в гостях победили команду Литвы (2:1), сборная Северной Ирландии на своем поле разгромила команду Болгарии (5:0).

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.

Испания
3:0
Первый тайм: 1:0
Сербия
Футбол, Лига наций А,
15.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Nuevo Arcangel
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Драган Стойкович
Голы
Испания
Эмерик Ляпорт
(Педро Порро)
5′
Альваро Мората
(Фабиан Руис)
65′
Алекс Баэна
77′
Нереализованные пенальти
Испания
Альваро Мората
54′
Составы команд
Испания
1
Давид Райя
2
Педро Порро
14
Эмерик Ляпорт
17
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
21
Микель Ойярсабаль
7′
5
Даниэль Вивиан
82′
15
Пау Кубарси
6
Микель Мерино
64′
20
Педри
8
Фабиан Руис
82′
22
Алейкс Гарсия
16
Алекс Баэна
78′
11
Брайан Сарагоса
7
Альваро Мората
78′
9
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Сербия
1
Предраг Райкович
3
Страхиня Павлович
76′
4
Никола Миленкович
54′
16
Страхиня Эракович
38′
6
Неманья Максимович
7
Велько Бирманчевич
2
Коста Неделькович
64′
21
Никола Чумич
5
Саша Зделар
64′
22
Андрия Максимович
11
Лазар Самарджич
46′
20
Марко Груич
9
Александр Митрович
53′
78′
15
Ян-Карло Симич
19
Деян Йовелич
46′
8
Лука Йович
90+1′
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
30
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
12
Фолы
12
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Стефански
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
Сербия
Португалия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь