Сборная Испании вышла в плей-офф футбольной Лиги наций

Забитыми мячами отметились Эмерик Ляпорт (5-я минута), Альваро Мората (65) и Алекс Баэна (77). На 54-й минуте Мората не реализовал пенальти. На 76-й минуте был удален с поля сербский защитник Страхиня Павлович.
Сборная Испании занимает первое место в группе 4 лиги A, команда набрала 10 очков и гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира. В плей-офф Лиги наций попадают команды, занявшие первые два места в каждой группе лиги A. Ранее выход в четвертьфинал гарантировала сборная Германии.
Сборная Сербии занимает третье место в группе 4, команда набрала 4 очка. Команды Испании и Сербии выступают в квартете со сборными Швейцарии и Дании, которые во вторник провели очный матч, не выявив в нем победителя (2:2). В следующем матче испанцы на выезде сыграют с датчанами 15 ноября, сербы в этот же день проведут гостевую встречу со сборной Швейцарии.
В других матчах игрового дня команда Польши сыграла вничью с хорватами (3:3), сборные Шотландии и Португалии также не выявили победителя (0:0). Сборная Белоруссии разошлась миром с командой Люксембурга (1:1), сборная Косова в домашней встрече переиграла команду Кипра (3:0). Румыны в гостях победили команду Литвы (2:1), сборная Северной Ирландии на своем поле разгромила команду Болгарии (5:0).
Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.