Сборная Испании вышла в плей-офф футбольной Лиги наций

Сборная Сербии занимает третье место в группе 4, команда набрала 4 очка. Команды Испании и Сербии выступают в квартете со сборными Швейцарии и Дании, которые во вторник провели очный матч, не выявив в нем победителя (2:2). В следующем матче испанцы на выезде сыграют с датчанами 15 ноября, сербы в этот же день проведут гостевую встречу со сборной Швейцарии.