Роналду без гола в историческом матче, Испания разгромила Сербию, безумный триллер Польши и Хорватии

Если в сентябре Криштиану Роналду один из матчей начал на скамейке запасных, то сейчас капитан в поблажках не нуждался. Да еще и достиг благодаря этому юбилея — 200 попаданий в старт сборной. С момента самой первой такой игры прошел 21 год и 4 дня. И было бы очень красиво, если бы по случаю очередного рекорда Криш забил ударом через себя. Но ни эта попытка в первом тайме, ни другие во втором не принесли результата. Последний шанс португальская «семерка» упустила, когда удалось на замахе убрать сразу двух защитников, но не получилось докрутить мяч в угол. Плюс, шотландцев еще и спасал 41-летний Гордон. Видимо, все голы в этой группе достались другой игре.