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Сборная Англии объявила свой состав на ближайшие матчи Лиги наций

Сборная Англии объявила свой состав на ближайшие матчи Лиги наций.

Источник: Getty Images

Национальная команда Англии сыграет со сборными Греции и Ирландии в Лиге наций — 14 и 17 ноября соответственно.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Саутгемптон»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Тэйлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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Лига наций: таблица и календарь