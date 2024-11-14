Бельгия — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Бельгия: Кастельс, Кастань, Фас, Дебаст, Теате, Энгелс, Онана, Троссард, Де Кёйпер, Опенда, Лукаку.
Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Буонджорно, Димарко, Камбьязо, Тонали, Фраттези, Ровелла, Барелла, Ретеги.
Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. В целом у Италии по итогам четырёх туров три победы и одна ничья (10 очков). Бельгия одержала одну победу, один раз сыграла вничью и дважды проиграла (четыре очка).