Бельгия — Италия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. В целом у Италии по итогам четырёх туров три победы и одна ничья (10 очков). Бельгия одержала одну победу, один раз сыграла вничью и дважды проиграла (четыре очка).