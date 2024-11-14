Шокирующее поражение Армении от Фарерских островов. Игроки «Краснодара» и «Локомотива» не тащат сборную

Сборная Армении, в составе которой выступали пять игроков из РПЛ (Тикнизян, Сперцян, Арутюнян, Иву и Севикян), имела огромное преимущество. По владению мячом коллектив Сурена Чахаляна был лучше — 73 процента против 27. Перевес по ударам огромный — 25:2. Правда, статистическое превосходство еще нужно воплотить в голы. А с этим возникли трудности.