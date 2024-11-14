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Шокирующее поражение Армении от Фарерских островов. Игроки «Краснодара» и «Локомотива» не тащат сборную

Но еще не все потеряно.

Источник: Спорт-Экспресс

В Ереване произошла одна из главных сенсаций дня: сборная Армении уступила Фарерским островам в матче дивизиона С Лиги наций. Перед игрой хозяева считались очевидными фаворитами, но им не удалось подтвердить свой статус.

Как прошел матч

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился 33-летний защитник Вильормур Давидсен с пенальти на 33-й минуте.

Сборная Армении, в составе которой выступали пять игроков из РПЛ (Тикнизян, Сперцян, Арутюнян, Иву и Севикян), имела огромное преимущество. По владению мячом коллектив Сурена Чахаляна был лучше — 73 процента против 27. Перевес по ударам огромный — 25:2. Правда, статистическое превосходство еще нужно воплотить в голы. А с этим возникли трудности.

Интересно, что предыдущая встреча команд в Лиге наций, прошедшая чуть более месяца назад, закончилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Положение в таблице

Армения занимает третье место в группе 4, набрав четыре очка в пяти турах. Лидирует Северная Македония (10 баллов в четырех играх), на втором месте Фарерские острова (шесть очков в пяти турах), на четвертом — Латвия (четыре балла после четырех встреч). Шансы на повышение еще не потеряны — нужна победа над Латвией через три дня.

Правда, Армения не выигрывает уже четыре матча. Последний раз команда брала три очка 7 сентября в матче против Латвии (4:1). После увольнения Александра Петракова в октябре руководство сборной никак не может определиться с новым главным тренером.

Пока этот пост занимает Сурен Чахалян. Как сообщал председатель местной федерации футбола Армен Меликбекян, его назначение временное.

«Сборную в предстоящих в ноябре матчах возглавит тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер сборной», — сказал глава ФФА в интервью Общественному телевидению.

Кто возглавит сборную

По данным СМИ, после матча с Латвией команду может возглавить легендарный в прошлом испанский нападающий Рауль. В настоящее время 47-летний специалист работает в тренерском штабе «Кастильи» — резерве мадридского «Реала».

Marca писала, что Рауль ищет для себя новый вызов, однако «Королевский клуб» рассчитывает продолжить сотрудничество с ним, в том числе на другой должности.

Так что вопрос следующего тренера сборной Армении остается открытым. И многое в этой ситуации может зависеть от того, пойдет ли команда на повышение в дивизион B Лиги наций.

Роман Кольцов

Армения
0:1
Первый тайм: 0:1
Фарерские острова
Футбол, Лига наций C, Группа 4
14.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Главные тренеры
Сурен Чахалян
Хокан Эриксон
Голы
Фарерские острова
Вильормур Давидсен
33′
Составы команд
Армения
1
Огнен Чанчаревич
3
Вараздат Ароян
19
Оганес Амбарцумян
16′
21
Наир Тикнизян
6
Угочукву Иву
8
Эдуард Сперцян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
23
Ваан Бичахчян
4
Георгий Арутюнян
31′
85′
14
Гор Манвелян
7
Эдгар Севикян
46′
9
Жирайр Шагоян
75′
18
Артур Миранян
46′
17
Грант-Леон Ранос
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
81′
2
Йоаннес Даниэльсен
21′
3
Вильормур Давидсен
5
Андриас Эдмундссон
15
Одмар Фере
16
Гуннар Ватнхамар
7
Йоаннес Бьярталид
76′
10
Селви Ватнхамар
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
76′
22
Ноа Мнини
14
Рене Йоенсен
62′
20
Ханус Серенсен
9
Палль Клеттскар
68′
21
Петур Кнудсен
17
Адриан Юстинуссен
12′
68′
18
Мейнхард Ольсен
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
1
6
Фолы
5
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Армения
Фарерские острова
Лига наций: таблица и календарь