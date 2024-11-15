Италия победила Бельгию в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. Италия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 13 очков за пять матчей. Бельгия с четырьмя очками после аналогичного количества игр идёт третьей.