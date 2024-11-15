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Италия победила Бельгию в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА

Завершился матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Бельгии и Италии.

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). В качестве главного арбитра выступил Раду Петреску. Италия одержала победу в матче со счётом 1:0.

На 11-й минуте забил полузащитник сборной Италии Сандро Тонали, замкнув прострел с фланга.

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. Италия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 13 очков за пять матчей. Бельгия с четырьмя очками после аналогичного количества игр идёт третьей.

Бельгия
0:1
Первый тайм: 0:1
Италия
Футбол, Лига наций А,
14.11.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
King Baudouin
Главные тренеры
Доменико Тедеско
Лучано Спаллетти
Голы
Италия
Сандро Тонали
11′
Составы команд
Бельгия
1
Кун Кастелс
2
Зено Дебаст
4
Ваут Фас
6
Амаду Онана
67′
9
Лоис Опенда
10
Ромелу Лукаку
11
Леандро Троссар
3
Артур Теат
71′
20
Амин Аль-Дахил
77′
5
Максим Де Кейпер
79′
14
Доди Лукебакио
21
Тимоти Кастань
28′
87′
19
Йохан Бакайоко
8
Арне Энгельс
71′
7
Артур Вермерен
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
4
Алессандро Буонджорно
21
Алессандро Бастони
45+2′
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Сандро Тонали
16
Давиде Фраттези
3
Федерико Димарко
68′
19
Дестини Удоджи
20
Андреа Камбьясо
82′
6
Федерико Гатти
14
Никола Ровелла
79′
5
Мануэль Локателли
18
Николо Барелла
79′
10
Джакомо Распадори
9
Матео Ретеги
68′
11
Мойзе Кин
90+1′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
8
Фолы
9
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Раду Петреску
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бельгия
Италия
Лига наций: таблица и календарь